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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

127. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.03.2022, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.03.2022, 11:37
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127. Bölüm Foto Galeri

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir.

127. Bölüm Foto Galeri

Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

127. Bölüm Foto Galeri

Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir.

127. Bölüm Foto Galeri

Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

127. Bölüm Foto Galeri

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler.

127. Bölüm Foto Galeri

. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar.

127. Bölüm Foto Galeri

Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

127. Bölüm Foto Galeri

127. Bölüm Foto Galeri

127. Bölüm Foto Galeri

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