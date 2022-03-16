128. Bölüm Foto Galeri

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar.
Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.
Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister.
Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar.