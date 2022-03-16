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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

128. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.03.2022, 10:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.03.2022, 10:58
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128. Bölüm Foto Galeri

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar.

128. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

128. Bölüm Foto Galeri

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister.

128. Bölüm Foto Galeri

Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar.

128. Bölüm Foto Galeri

Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür.

128. Bölüm Foto Galeri

128. Bölüm Foto Galeri

128. Bölüm Foto Galeri

128. Bölüm Foto Galeri

128. Bölüm Foto Galeri

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