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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

132. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.04.2022, 10:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.04.2022, 10:19
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132. Bölüm Foto Galeri

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner.

132. Bölüm Foto Galeri

Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

132. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer.

132. Bölüm Foto Galeri

Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

132. Bölüm Foto Galeri

132. Bölüm Foto Galeri

132. Bölüm Foto Galeri

132. Bölüm Foto Galeri

132. Bölüm Foto Galeri

132. Bölüm Foto Galeri

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