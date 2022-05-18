ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

137. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 11:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
137. Bölüm Foto Galeri

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir.

137. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder.

137. Bölüm Foto Galeri

Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

137. Bölüm Foto Galeri

Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar.

137. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır.

137. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

137. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir ve Hakan birlikte ne yapıyor?

137. Bölüm Foto Galeri

Çukurova'da bütün hesaplar kapanıyor mu?

137. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Züleyha'dan birşeyler saklıyor...

137. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Hakan'ı terk mi edecek?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN