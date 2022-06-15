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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

141. Bölüm Final Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.06.2022, 11:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.06.2022, 11:11
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141. Bölüm Final Foto Galeri

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi,

141. Bölüm Final Foto Galeri

ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.

141. Bölüm Final Foto Galeri

141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova,' terzi yamağı Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) Çukurova'ya gelişiyle başlayan unutulmaz öyküsü boyunca birbirinden unutulmaz karakterlere ev sahipliği yaptı.

141. Bölüm Final Foto Galeri

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.

141. Bölüm Final Foto Galeri

'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır.

141. Bölüm Final Foto Galeri

Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder.

141. Bölüm Final Foto Galeri

Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.

141. Bölüm Final Foto Galeri

Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken,

141. Bölüm Final Foto Galeri

ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!

141. Bölüm Final Foto Galeri

'Bir Zamanlar Çukurova' 141'inci ve son bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

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