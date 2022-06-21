ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

141 bölüm onları anlatmaya yetmedi! Çukurova'nın tanıdık simaları şimdi ne yapıyor?

GİRİŞ TARİHİ: 21.06.2022, 23:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.06.2022, 23:52
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Fikret Fekeli, 74 yaşında, iki yıl önce şirketteki işlerini oğlu Kerem Ali'ye bırakıp emekliye ayrıldı. Zeynep ile ikisinin bir kızı oldu, adını Müjgan koydular. Müjgan, tekstil mühendisi oldu. Kerem Ali ve Müjgan Fekeli, dedelerinden yadigar Cihan Pamuk İşletmeleri'ni dev bir tekstil fabrikası haline getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Gaffur Taşkın, o yaz sonu Gülsüm ile evlendi. Çok mesut oldular, Gaffur'un öz evladı gibi sevdiği Mehmet Ali mimar oldu. Çukurova'da köprüler, okullar inşa etti. Gaffur ve Gülsüm için de Seyhan'a bakan bir ev yaptı. Bir yaz akşamı çoluk çoçuk balkonda otururlarken Gaffur, "Bana bir şey oluyor" dedi ve başı düştü. Son nefesini verdi, 75 yaşındaydı.

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Üzüm, hep hayal ettiği gibi tıp okudu. Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Hünkar Yaman Bursu ile Amerika'ya gitti. Şu an Chicago Eyalet Hastanesi'nde Pediatri Kliniği'nin şefi...

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Raşit ve Fadik, bir oğulları ve bir kızları var. Oğulları Kenan subay, kızları Filiz, Çukurova'nın en iyi avukatlarından biri...

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Şermin'in kızı Betül Arcan, 24 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Çukurova'da barınamadı, kayıplara karıştı. Bugün nerede, ne halde olduğunu kimse bilmiyor.

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Şermin'in arkadaşı Füsun, işleri yüzünden sürekli yurt dışında olan kocası Ahmet'ten boşandı. Şu anda Çukurova'da huzurevinde İlknur ve Meziyet ile dedikodu yaparak günlerini geçiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Haşmet Çolak, hapishanede geçirdiği seneler sonunda şeker hastası oldu. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmayı beklerken 1985'te cezaevinde hayatını kaybetti.

Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Haminne Azize Saraçoğlu, Türkiye'nin en çok yaşayan insanlarından biri oldu. Torununun çocuğu Adnan Yaman, Sinema Televizyon Bölümü'nde öğrenciyken Yamanlar'ın Hamminnesi'yle bir röportaj yaptı. Haminne 2011 yılında 109 yaşındayken o çok sevdiği konakta hayata gözlerini yumdu.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN