Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Gaffur Taşkın, o yaz sonu Gülsüm ile evlendi. Çok mesut oldular, Gaffur'un öz evladı gibi sevdiği Mehmet Ali mimar oldu. Çukurova'da köprüler, okullar inşa etti. Gaffur ve Gülsüm için de Seyhan'a bakan bir ev yaptı. Bir yaz akşamı çoluk çoçuk balkonda otururlarken Gaffur, "Bana bir şey oluyor" dedi ve başı düştü. Son nefesini verdi, 75 yaşındaydı.