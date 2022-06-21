Bir Zamanlar Çukurova Zaman Makinesi

Fikret Fekeli, 74 yaşında, iki yıl önce şirketteki işlerini oğlu Kerem Ali'ye bırakıp emekliye ayrıldı. Zeynep ile ikisinin bir kızı oldu, adını Müjgan koydular. Müjgan, tekstil mühendisi oldu. Kerem Ali ve Müjgan Fekeli, dedelerinden yadigar Cihan Pamuk İşletmeleri'ni dev bir tekstil fabrikası haline getirdi.
Gaffur Taşkın, o yaz sonu Gülsüm ile evlendi. Çok mesut oldular, Gaffur'un öz evladı gibi sevdiği Mehmet Ali mimar oldu. Çukurova'da köprüler, okullar inşa etti. Gaffur ve Gülsüm için de Seyhan'a bakan bir ev yaptı. Bir yaz akşamı çoluk çoçuk balkonda otururlarken Gaffur, "Bana bir şey oluyor" dedi ve başı düştü. Son nefesini verdi, 75 yaşındaydı.
Üzüm, hep hayal ettiği gibi tıp okudu. Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Hünkar Yaman Bursu ile Amerika'ya gitti. Şu an Chicago Eyalet Hastanesi'nde Pediatri Kliniği'nin şefi...
Raşit ve Fadik, bir oğulları ve bir kızları var. Oğulları Kenan subay, kızları Filiz, Çukurova'nın en iyi avukatlarından biri...
Şermin'in kızı Betül Arcan, 24 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Çukurova'da barınamadı, kayıplara karıştı. Bugün nerede, ne halde olduğunu kimse bilmiyor.
Şermin'in arkadaşı Füsun, işleri yüzünden sürekli yurt dışında olan kocası Ahmet'ten boşandı. Şu anda Çukurova'da huzurevinde İlknur ve Meziyet ile dedikodu yaparak günlerini geçiriyor.
Haşmet Çolak, hapishanede geçirdiği seneler sonunda şeker hastası oldu. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmayı beklerken 1985'te cezaevinde hayatını kaybetti.