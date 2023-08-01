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Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2023, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2023, 16:57
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Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Küllerinden doğan bir aşk hikayesi Fekeli ve Hünkar aşkı.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli yıllar sonra çıkıp gelir.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

"Senden alacaklıyım Çukurova"

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Bir sabah Hünkar gazetede gördüğü bir haberle sarsılır.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Ali Fekeli'nin vefat haberi.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Ama Fekeli ölmemiştir hepsi bir oyundur.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Bir kaza sonucu vurulan Hünkar hastaneye kaldırılır.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Haberi alan Fekeli, sevdasını hala içinde taşıdığı Hünkar'ı hastanede görmeye gider.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırır.

Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

"Dağ dağa kavuşmaz insan insan'a kavuşur derler"

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