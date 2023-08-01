Hünkar ve Fekeli'nin 40 Yıllık Sevdası

Küllerinden doğan bir aşk hikayesi Fekeli ve Hünkar aşkı. Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli yıllar sonra çıkıp gelir. 'Senden alacaklıyım Çukurova' Bir sabah Hünkar gazetede gördüğü bir haberle sarsılır. Ali Fekeli'nin vefat haberi. Ama Fekeli ölmemiştir hepsi bir oyundur. Bir kaza sonucu vurulan Hünkar hastaneye kaldırılır. Haberi alan Fekeli, sevdasını hala içinde taşıdığı Hünkar'ı hastanede görmeye gider. Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırır. 'Dağ dağa kavuşmaz insan insan'a kavuşur derler' Hünkar ve Fekeli yıllar sonra yüzleşir. 'Maziyi mazide bırak çek git!' Hünkar, Fekeli'nin asıl amacını anlamak için buluşmak ister. 'Neden ölüm ilanı verdin? Sebebi neydi?' 'Seninle karşı karşıya gelip konuşmak için.' Bu buluşmadan Hünkar onu sarsacak bir haberle ayrılır. Demir'in Çukurova'yı sarsan patlamada payının olduğunu öğrenir. Hünkar, Fekeli'ye git Çukurova'dan demek için tekrar görüşür. Ama Fekeli'nin ne Çukurova'dan, ne de yıllar sonra tekrar kavuştuğu Hünkar'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Olaylı geçen bir gecenin ardından Hünkar ve Fekeli tekrar buluşur. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğar. Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in istediklerini söyleyemeden ölmesi Hünkar'ın kafasını karıştırır. Acaba Fekeli suçsuz mu? Yıllar sonra Hünkar gerçekleri öğrenir. Fekeli suçsuzdur... Hünkar öğrendiği gerçeklerden sonra Fekeli'den af diler. Hakikatlerin ortaya çıkmasıyla Hünkar gardını indirir. Fekeli ile güzel anıları anar. Yıllardır bir kez bile birbirlerini görmeyen Hünkar ve Fekeli'yi kader artık sürekli yan yana getirir. Eski defterler açılır... 'Şimdi ki aklın olsaydı kaçar mıydın benimle?' 'Kaç dedin mi ki?' Hünkar sıklaşan bu görüşmelerden için için tedirgindir. Ama kalbinin sesini de durdurmaz. 'Sen annene o gün mü söyledin Ali Rahmeti seviyorum diye.' Her şeyin ortaya çıkmasıyla Fekeli daha da cesaret toplar. Her fırsatta Hünkarı görmek için bir bahane uydurur. Eski anılar her ne kadar içlerini ısıtsa da ikisinin de unutamadığı bir gerçek vardır. Demir ve Yılmaz düşmanlığı. Züleyha ve Müjgan'ın kaza geçirirken aynı arabada ne işleri olduğunu anlamak Hünkar ve Fekeli'yi tekrar aynı masaya oturur. Fakat bilmedikleri bir şey var, yalnız değillerdir. Hünkar ve Fekeli'i yaylım ateşine tutarlar. Hünkar ve Fekeli yaralanmaz. Fekeli bunu yapanların peşine düşer. Ateş edenler çok geçmeden jandarmaya teslim olur. İşler her karıştığında masaya oturan Fekeli ve Hünkar, Çukurova'da biraz olsun huzur sağlamak ister. Hünkar'ın oğluna güveni azaldıkça, Fekeli'ye güveni artar. Fekeli ve Hünkar'ın asıl çabası Çukurova'da huzuru sağlamakken görüşmelerinin sıklaşması eski aşıkları farklı bir yola sürükler. 'Ben istedim ki seni sensiz ama seninle yaşadığım yeri göresin' Kader ağlarını tekrar örer. Fekeli ve Hünkar yağmur yüzünden geceyi birlikte geçirmek zorundadır. Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenir. Ama Hünkar kendi içinde hesaplaşmalar yaşar. Kalbi ile aklı aynı şeyi söylemez. 'Gerçek aşkın peşinden koşmamız lazım Hünkar' Bazı eskiler eskimez. Hünkar uygun bir zamanda Demir ile Fekeli'yi konuşmaya karar verir. Fekeli'nin kavuşmak için sabrı kalmamıştır. 'Mahşere kadar mı bekleyeceğiz, gözlerinin gözlerime değmesini?' Hünkar ve Fekeli gelecekleri için içlerinde yeni umutlar yeşertir. Ama Yılmaz'ın bambaşka planları vardır. Yılmaz, Züleyha ile kavuşmasını engelleyen Hünkarı öldürmeye kararlıdır. Tam tetiği çekecekken Fekeli gelir. Sevdiği kadın için Fekeli namlunun önüne geçer. Patlayan silahla Fekeli yere yığılır. Fekeli vurulmuştur. Hem de sevdiği kadın için, oğlu gibi sevdiği Yılmaz tarafından. Ameliyattan çıkan Fekeli'yi, Hünkar hastanede ziyaret eder. Hünkar'ın sevenlerin arasına bile bile girdiğini öğrenen Fekeli ne hissedeceğini bilemez. Fekeli, Hünkar ile yüzleşir ve aralarındaki ipler tekrar gerilir. Ama 40 yıllık sevda, 40 günde bitmez. Başı sıkışan Hünkar'ın yardımına yine Fekeli koşar. Aralarında ki buzlar erir. Fekeli ve Hünkar çocuklarının arasını düzeltmeye çalıştıkça işler daha çok karışır. Yılmaz ve Demir'in yine silahları çekmesiyle umutları yıkılır. Hünkar ve Fekeli gözlerden uzak görüşmeye devam eder. Kimsenin onlardan haberi yok sanarak çok yanılırlar. Şermin'in elinde Çukurova'yı yerinden sarsacak bir fotoğraf vardır. 'Devlerin Aşkı'nı Çukurova duyar! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacaktır! Tam 40 yıl önce başlayan bu ilişkiyi artık tüm Çukurova biliyordur. Fekeli'den herkesi şaşırtacak bir hamle gelir. Fekeli, Hünkar'a evlenmeyi teklif eder. 'Bu garip Fekeli'nin karısı olmaya, ömrünü ömrüme katmaya var mısın?' 'Keşke bu soruyu 40 yıl önce sorabilseydin bana belki bu düşmanlık olmazdı. Bugün seninle o yolu yürümeye varım' Fekeli ve Hünkar bu kararlarıyla herkesi karşısına alır. Hızlıca nikah için hazırlıklar başlar. Ama Hünkar'ın alacaklıları bitmez. Aşkını, yıllarını, mutluluğunu çalan Hünkar'dan, Züleyha'nın da alacağı vardır. Fekeli'nin duydukları karşısında kanı donar. 'Anlattığın her şey yalanmış!' Aylar sonra Hünkar, Fekeli'nin kapısına gelir. Fekeli'ye yaptığı her şeyi itiraf eder. 'Hünkar git, sakın bir daha da karşıma çıkma!' Fekeli her ne kadar Hünkar'a git dese de Çukurova'da sular durulmaz, onlar da hep birbirine sığınır. Hünkar ve Fekeli, olan biten olaylar için daha çok buluşmaya dertleşmeye başlar. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenir. 'Bize bu hayattan sonra bir ömür lazım' Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder! Artık mutlu olmaları için önlerinde bir engel olmadıklarını düşünürler. Ama kaderin başka bir planı vardır. Behice, Hünkar'ı öldürür. Hünkar Yaman sırları, sevdası, umutlarıyla birlikte ölür. Ölüm haberi kısa sürede Çukurova'da yayılır. Haberi alan Fekeli yıkılır. 40 yıllık sevdası Hünkar ölmüştür. 'Yamanım, hanımın sen gittin...' Çukurova'da herkes biraz yetim kalır. Beyazlar içinde sevdasına kavuşmaya bekleyen Fekeli, Hünkar'ı kefen içinde görür. Bazı aşklar mutlu sonla bitmez. Bazı aşıklar kavuşamaz.