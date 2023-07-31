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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

GİRİŞ TARİHİ: 31.07.2023, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.07.2023, 11:57
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Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan Züleyha ve Yılmaz'ın hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği kardeşiz yalanı, hepsinin hayatını kökünden değiştirir.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Hünkar Yaman çok geçmeden büyük sırrı öğrenir.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Hünkar, oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkındadır ve kaderlerini değiştirecek bir karar verir.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına sebep olur ve Hünkar Yaman'ın ihbarı ile Yılmaz tutuklanır.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha çok zor bir karar vermek zorundadır. Yılmaz'ın hayatına karşılık, kendi hayatı.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz yaşadıklarının sebebi olanlardan hesap sormak için hazırdır.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı hiç beklemediği bir anda karşısında kanlı canlı görür.

Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Yaşadığı her şeyin yalan olduğunu anlayan Züleyha esaretten kaçmak isterken, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir'e bir kez daha yenilir.

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