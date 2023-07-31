Züleyha ve Yılmaz'ın Unutulmaz Aşkı

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan Züleyha ve Yılmaz'ın hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner.
Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği kardeşiz yalanı, hepsinin hayatını kökünden değiştirir.
Hünkar, oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkındadır ve kaderlerini değiştirecek bir karar verir.
Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına sebep olur ve Hünkar Yaman'ın ihbarı ile Yılmaz tutuklanır.
Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha çok zor bir karar vermek zorundadır. Yılmaz'ın hayatına karşılık, kendi hayatı.
Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz yaşadıklarının sebebi olanlardan hesap sormak için hazırdır.