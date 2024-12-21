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21 Aralık 2024, Cumartesi 20:00

Can Borcu 1.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

İlk bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizi Can Borcu Cumartesi 20.00'de atv'de!

"Can Borcu"nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

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