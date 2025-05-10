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10 Mayıs 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 19.Bölüm Fragmanı

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“Aile dediğin bir arada olur…”

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

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