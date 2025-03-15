En özel duygular

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“Bazen sadece adını aklımdan geçiriyorum böyle yüzümde bir gülümse beliriyor…”

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

Yönetmen: Semih Bağcı

Oyuncular: Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan Saban (Handan), Mine Tugay (Emel), Tolga Güleç, Goncagül Sunar, Cüneyt Mete (Yaşar) Ragıp Savaş (Celal), Demircan Kaçel (Ferit), Nurşim Demir (Necmiye), Goncagül Sunar (Şükran), Selen Soyder (Sude), Çağla Boz (Yasemin), Onur Gözeten (Efe), Dora Dalgıç (Doğa), Oktay Çubuk (Çınar)

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