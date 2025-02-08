canli-yayin
CANLI YAYIN
Zembilli
14
BİLDİRİMLER
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 3. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
8 Şubat 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 8.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Tehdit ettiği o kişi de benim babam!"

Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.


Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
8. Bölüm Foto Galeri
07 Şubat 2025, Cuma
8. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
7. Bölüm Foto Galeri
31 Ocak 2025, Cuma
7. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
6. Bölüm Foto Galeri
24 Ocak 2025, Cuma
6. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
5. Bölüm Foto Galeri
17 Ocak 2025, Cuma
5. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
ARAMA
CANLI YAYIN