canli-yayin
CANLI YAYIN
Can Borcu
11
BİLDİRİMLER
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Zembilli
    Zembilli YENİ BÖLÜM
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN

Kim bu adam

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Ne işin var senin burada?”

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

Yönetmen: Semih Bağcı

Oyuncular: Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan Saban (Handan), Mine Tugay (Emel), Cüneyt Mete (Yaşar) Ragıp Savaş (Celal), Demircan Kaçel (Ferit), Nurşim Demir (Necmiye), Goncagül Sunar (Şükran), Selen Soyder (Sude), Çağla Boz (Yasemin), Onur Gözeten (Efe), Dora Dalgıç (Doğa), Oktay Çubuk (Çınar)

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
12. Bölüm Foto Galeri
07 Mart 2025, Cuma
12. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
11. Bölüm Foto Galeri
28 Şubat 2025, Cuma
11. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
10. Bölüm Foto Galeri
21 Şubat 2025, Cuma
10. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
9. Bölüm Foto Galeri
14 Şubat 2025, Cuma
9. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
ARAMA
CANLI YAYIN