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3 Mart 2025, Pazartesi 20:00

Can Borcu 11. Bölüm Tekrarı

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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 11. Bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00'de atv'de!

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.
Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?

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