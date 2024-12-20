İlk Bölüm Foto Galeri

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Can Borcu" ilk bölümüyle Cumartesi akşamı başlıyor.
Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır.
Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.
Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.