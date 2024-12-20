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CAN BORCU GALERİ

İlk Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2024, 10:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2024, 10:16
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İlk Bölüm Foto Galeri

atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor!

İlk Bölüm Foto Galeri

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Can Borcu" ilk bölümüyle Cumartesi akşamı başlıyor.

İlk Bölüm Foto Galeri

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar.

İlk Bölüm Foto Galeri

Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır.

İlk Bölüm Foto Galeri

İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

İlk Bölüm Foto Galeri

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır.

İlk Bölüm Foto Galeri

Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir.

İlk Bölüm Foto Galeri

Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

İlk Bölüm Foto Galeri

Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.

İlk Bölüm Foto Galeri

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar) RAGIP SAVAŞ (Celal), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

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