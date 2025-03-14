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CAN BORCU GALERİ

13. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2025, 10:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2025, 10:21
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13. Bölüm Foto Galeri

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar.

13. Bölüm Foto Galeri

Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır.

13. Bölüm Foto Galeri

Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter.

13. Bölüm Foto Galeri

Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

13. Bölüm Foto Galeri

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

13. Bölüm Foto Galeri

Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

13. Bölüm Foto Galeri

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

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