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CAN BORCU GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2025, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2025, 10:35
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17. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür.

17. Bölüm Foto Galeri

Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak.

17. Bölüm Foto Galeri

Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır.

17. Bölüm Foto Galeri

Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

17. Bölüm Foto Galeri

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

17. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Ferit'in halüsinasyonları artık tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Yasemin bu tehlikenin farkında değildir. Ancak Çınar, Ferit'in Sude'ye yaptıklarını öğrenir ve Yasemin'i korumak için harekete geçer.

17. Bölüm Foto Galeri

Yasemin'in gerçeği bilmediğini düşünen Çınar, aslında onun çoktan her şeyi öğrendiğinden habersizdir. Yasemin, Ferit ve Emel'in sonunu getirmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

17. Bölüm Foto Galeri

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

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