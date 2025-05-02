18. Bölüm Foto Galeri

Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır.
Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir.
Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…