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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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CAN BORCU GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.05.2025, 11:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.05.2025, 11:16
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18. Bölüm Foto Galeri

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır.

18. Bölüm Foto Galeri

Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır.

18. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir.

18. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir.

18. Bölüm Foto Galeri

Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…


18. Bölüm Foto Galeri

Diğer yanda Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam eder.

18. Bölüm Foto Galeri

Bu durumdan en kazançlı çıkan kişi Ateş gibi görünürken, en ağır darbeyi de sonunda o alacaktır.

18. Bölüm Foto Galeri

Sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo çıkar ortaya.

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