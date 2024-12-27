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Can Borcu
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CAN BORCU GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.12.2024, 10:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.12.2024, 10:12
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2. Bölüm Foto Galeri

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez.

2. Bölüm Foto Galeri

Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

2. Bölüm Foto Galeri

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder.

2. Bölüm Foto Galeri

Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

2. Bölüm Foto Galeri

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

2. Bölüm Foto Galeri

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.

2. Bölüm Foto Galeri

Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

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