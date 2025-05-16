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CAN BORCU GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2025, 10:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2025, 10:53
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20. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner.

20. Bölüm Foto Galeri

Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır.

20. Bölüm Foto Galeri

Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir...

20. Bölüm Foto Galeri

Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar. Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır.

20. Bölüm Foto Galeri

Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır. Emel, oğlunun iyiliği için sözde her şeyi göze alırken, aslında kontrolünü tamamen kaybetmiş bir anne figürü haline gelir.

20. Bölüm Foto Galeri

Sude'yi ve Yekta'yı yanına çekerek kurduğu ittifak, sadece Handan ve Mehmet'i değil, onların tüm sevdiklerini hedef almaktadır.

20. Bölüm Foto Galeri

Çocuklar hastanede yaşam savaşı verirken, Emel ve ortakları sinsice yeni hamleler yapmaya hazırlanır.

20. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Rüzgar, Defne ve Doğa'nın bu hale gelmesine neden olan planı ortaya çıkarın Çınar ve Yasemin.

20. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet ya aile olarak bir arada kalacaklardır ya da çocukların karşı çıktığı bu evliliği bitireceklerdir.

20. Bölüm Foto Galeri

Onlar tüm bu aile olma dengeleri arasında kararlar alırken Yasemin ve Çınar cephesinde her şey hızla ilerler.

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