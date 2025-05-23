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CAN BORCU GALERİ

21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2025, 10:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2025, 10:07
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21. Bölüm Foto Galeri

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır.

21. Bölüm Foto Galeri

Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.

21. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar.

21. Bölüm Foto Galeri

Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır.

21. Bölüm Foto Galeri

Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

21. Bölüm Foto Galeri

Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur.

21. Bölüm Foto Galeri

Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır.

21. Bölüm Foto Galeri

Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…

21. Bölüm Foto Galeri

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

21. Bölüm Foto Galeri

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

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