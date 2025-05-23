21. Bölüm Foto Galeri

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır.
Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.
Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır.
BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)