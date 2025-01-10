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Esra Erol'da
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CAN BORCU GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.01.2025, 10:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.01.2025, 10:17
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4. Bölüm Foto Galeri

Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

4. Bölüm Foto Galeri

Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir.

4. Bölüm Foto Galeri

Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi Mehmet'in sırrının ortaya çıkması ile geri dönülemez bir yere mi savrulacaktır?

4. Bölüm Foto Galeri

Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

4. Bölüm Foto Galeri

Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi denkleme Çınar'ın da girmesiyle yeni bir boyut mu kazanacaktır?

4. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir.

4. Bölüm Foto Galeri

Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır. Gerçeği öğrenen Handan şimdi ne yapacaktır?

4. Bölüm Foto Galeri

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar) RAGIP SAVAŞ (Celal), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

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