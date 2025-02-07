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Zembilli
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CAN BORCU GALERİ

8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.02.2025, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.02.2025, 10:59
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8. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

8. Bölüm Foto Galeri

Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

8. Bölüm Foto Galeri

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

8. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

8. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir.

8. Bölüm Foto Galeri

Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.

8. Bölüm Foto Galeri

Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez.

8. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

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