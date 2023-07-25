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DESTAN GALERİ

100 karede Destan

GİRİŞ TARİHİ: 25.07.2023, 19:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.07.2023, 11:19
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100 karede Destan

8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir.

100 karede Destan

Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

100 karede Destan

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verdi.

100 karede Destan

Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıktı.

100 karede Destan

Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir.

100 karede Destan

Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

100 karede Destan

Yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaramıştır.

100 karede Destan

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin aldı.

100 karede Destan

Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırdı.

100 karede Destan

Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

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