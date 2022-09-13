ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DESTAN GALERİ

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.09.2022, 15:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.09.2022, 15:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Destan final bölümüyle...

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Perşembe 20.00'de atv'de

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.

28. (Final) Bölümü Foto Galeri

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN