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Düğün toyunda neler yaşandı?

Sezon finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 09.08.2022, 16:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2022, 17:10
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Düğün toyunda neler yaşandı?

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizler.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyunda ruhları birleşir.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanır. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söyler.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde eder.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalır.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet eder.

Düğün toyunda neler yaşandı?

Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Düğün toyunda neler yaşandı?

Düğün toyunda Akkız ve Batuga neler yaşadı?

Düğün toyunda neler yaşandı?

Akkız büyük savaşta ne rol oynadı?

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