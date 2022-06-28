Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Gök Orda yakınlarında İtbarakları yenip büyük bir zafer elde eden Gök Hanlığı henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan, İtbarakların akın akın Batı Gök topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Alpagu Han ve Gök Hanlığı, Obar'a destek için gelen İtbarakları bitirmekte kararlıdır.
Alpagu öncülüğünde İtbarakların geçecekleri güzergaha pusu kurarlar. Batuga, Temur ve Kaya, İtbarakların geçecekleri yerlere neft gömerler
Alpagu ve Akkız gömülü neftleri patlatmak üzere hazır beklerken Çolpan, Yaman, Sırma ve Öktem İtbarakları izlerler.
İtbaraklar pusu yerine gelince Alpagu'nun talimatıyla önce Akkız ucu bezle kaplanmış okunu fırlatır. Ardından Göbenler, İtbarakları yanan ok yağmuruna tutarlar.
Patlamalar ardı ardına gelirken ortalık cehennem yerine döner. Obar'a destek için Batı Gök Kağanlığına gelen İtbarakların çoğu yok edilmiştir.
Alpagu, Akkız, Batuga, Temur, Kaya, Kuzubeg, Beyler ve Gökbenler dörtnala at sürerek Batı Gök Kağanlığının kapılarına dayanırlar.
İtbaraklar kapıları tutmaya çalışırken Alçin'in yerleştirdiği Gökbenler, İtbarakları oklamaya başlarlar. Akkız, Alpagu, Batuga, Temur, Kaya, Çolpan, Öktem, Sırma, Yaman ve Gökbenler neftlerle patlatılıp önü açılan kapıdan girerler ve İtbaraklarla vuruşmaya başlarlar.
Akkız, Batuga, Çolpan, Sırma, Yaman koçbaşını almış Batı Gök'ün kapısını zorlamaktadır. Aralarına girmiş kimi Gökbenler de kalkanlarını kaldırıp, koçbaşıyla onlara çelikten bir şemsiyeyle korumaya alırlar.