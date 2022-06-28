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Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

GİRİŞ TARİHİ: 28.06.2022, 14:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.06.2022, 11:20
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Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Gök Orda yakınlarında İtbarakları yenip büyük bir zafer elde eden Gök Hanlığı henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan, İtbarakların akın akın Batı Gök topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Alpagu Han ve Gök Hanlığı, Obar'a destek için gelen İtbarakları bitirmekte kararlıdır.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Alpagu öncülüğünde İtbarakların geçecekleri güzergaha pusu kurarlar. Batuga, Temur ve Kaya, İtbarakların geçecekleri yerlere neft gömerler

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Alpagu ve Akkız gömülü neftleri patlatmak üzere hazır beklerken Çolpan, Yaman, Sırma ve Öktem İtbarakları izlerler.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

İtbaraklar pusu yerine gelince Alpagu'nun talimatıyla önce Akkız ucu bezle kaplanmış okunu fırlatır. Ardından Göbenler, İtbarakları yanan ok yağmuruna tutarlar.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Patlamalar ardı ardına gelirken ortalık cehennem yerine döner. Obar'a destek için Batı Gök Kağanlığına gelen İtbarakların çoğu yok edilmiştir.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Alpagu, Akkız, Batuga, Temur, Kaya, Kuzubeg, Beyler ve Gökbenler dörtnala at sürerek Batı Gök Kağanlığının kapılarına dayanırlar.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

İtbaraklar kapıları tutmaya çalışırken Alçin'in yerleştirdiği Gökbenler, İtbarakları oklamaya başlarlar. Akkız, Alpagu, Batuga, Temur, Kaya, Çolpan, Öktem, Sırma, Yaman ve Gökbenler neftlerle patlatılıp önü açılan kapıdan girerler ve İtbaraklarla vuruşmaya başlarlar.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Akkız, Batuga, Çolpan, Sırma, Yaman koçbaşını almış Batı Gök'ün kapısını zorlamaktadır. Aralarına girmiş kimi Gökbenler de kalkanlarını kaldırıp, koçbaşıyla onlara çelikten bir şemsiyeyle korumaya alırlar.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Sonunda kapı kırılır. İçeri giren Türkler, İtbaraklar ile vuruşmaya başlar.

Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Alpagu, Akkız, Batuga, Temur, Kaya, Çolpan, Sırma, Yaman, Türk Beyleri ve Gökbenler ölüm kalım savaşında İtbarakları biçerler.

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