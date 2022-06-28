Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

Gök Orda yakınlarında İtbarakları yenip büyük bir zafer elde eden Gök Hanlığı henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan, İtbarakların akın akın Batı Gök topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Alpagu Han ve Gök Hanlığı, Obar'a destek için gelen İtbarakları bitirmekte kararlıdır.