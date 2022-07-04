Alfa Kurt bu akşam 20.00'de atv'de

Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlığı konu ediyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir. Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.