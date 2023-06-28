ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
Baba Parası bu akşam 21.45'te atv'de!

Baba Parası bu akşam 21.45'te atv'de!

Mirası duyunca kendilerinden geçtiler...

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

DEVAMI
FRAGMANLAR
Vermem Seni Ellere - 2. Fragman
2 Temmuz 2023, Pazar
3. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere - 2. Fragman
Üvey Anne
3 Temmuz 2023, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Üvey Anne
Bayramda atv'de sinema şöleni
Bayramda atv'de sinema şöleni
BİZE ULAŞIN