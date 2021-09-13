Biz Böyleyiz TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de

Samimiyetiyle bambaşka bir film!

Biz Böyleyiz, TV'de ilk kez Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de. Başrollerini Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra gibi önemli isimlerin paylaştığı Biz Böyleyiz'de yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturdu. Filmin senaryosunu ise Caner Özyurtlu ve Melikşah Altuntaş yazdı.

Yıllar sonra bir araya gelen arkadaş grubunun muhteşem hikayesi. Uzun yıllar birlikte vakit geçirdikten sonra yetişkinlik dönemlerinde farklı yönlere savrulan arkadaşlar, bir kez daha bir araya geliyor. Nezihe'nin elinde büyüyen arkadaşlar, onun hastalanmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşıyor. İstanbul'dan İzmir'e Nezihe'nin yanına giden arkadaşlar, birkaç günlüğüne birlikte kalmak zorunda. Arkadaşların bir araya gelmesi, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların gündeme gelmesine neden oluyor.