Aynı Yağmur Altında

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir. Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir. Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır. Faik'in kararıyla bir anda okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmesine karar verilir. Ali, Rosa'nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçekle Umur Karanoğlu'nun karşısına dikilir. Ali'nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, Ali'ye tokat atmak için elini kaldırır. Ali, halası Fazilet'in çalınan bebeği ve hayatı için Umur'a karşı sert bir hesaplaşma başlatır. Peki, her şeyden habersiz olan Koray, kendi hayatıyla ilgili bu sarsıcı gerçeği öğrenebilecek mi?