canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
13
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
15 Mart 2026, Pazar 20:00

Aynı Yağmur Altında 6.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Ben hâlâ Ali’yi seviyorum ama artık sevmek istemiyorum.”

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir. Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir. Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır. Faik'in kararıyla bir anda okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmesine karar verilir. Ali, Rosa'nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçekle Umur Karanoğlu'nun karşısına dikilir. Ali'nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, Ali'ye tokat atmak için elini kaldırır. Ali, halası Fazilet'in çalınan bebeği ve hayatı için Umur'a karşı sert bir hesaplaşma başlatır. Peki, her şeyden habersiz olan Koray, kendi hayatıyla ilgili bu sarsıcı gerçeği öğrenebilecek mi?

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
6. Bölüm Foto Galeri
13 Mart 2026, Cuma
6. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
5. Bölüm Foto Galeri
06 Mart 2026, Cuma
5. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
4. Bölüm Foto Galeri
28 Şubat 2026, Cumartesi
4. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
3. Bölüm Foto Galeri
21 Şubat 2026, Cumartesi
3. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
ARAMA
CANLI YAYIN