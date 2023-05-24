ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de.

Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de.

İmkansızı gerçekleştiren bir sultan, tarihe altın harflerle yazılan bir fetih...

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
29 Mayıs 1453... O gün, Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifi gerçekleşecek, Osman Gazi'nin rüyası hayat bulacaktı...
Aşılmaz denilen surları aşacak o büyük komutan 21 yaşında bir çağı bitirip, yeni bir çağ başlattı... Dünya tarihi o gün Fatih Sultan Mehmet ile sonsuza dek değişti...

DEVAMI
FRAGMANLAR
Ben Bu Cihana Sığmazam
30 Mayıs 2023, Salı
33. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
31 Mayıs 2023, Çarşamba
128. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları
2 Haziran 2023, Cuma
18. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
BİZE ULAŞIN