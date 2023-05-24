Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de.

İmkansızı gerçekleştiren bir sultan, tarihe altın harflerle yazılan bir fetih...

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

29 Mayıs 1453... O gün, Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifi gerçekleşecek, Osman Gazi'nin rüyası hayat bulacaktı...

Aşılmaz denilen surları aşacak o büyük komutan 21 yaşında bir çağı bitirip, yeni bir çağ başlattı... Dünya tarihi o gün Fatih Sultan Mehmet ile sonsuza dek değişti...