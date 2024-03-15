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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 15.03.2024, 15:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.03.2024, 17:39
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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

atv'nin yeni başlayacak olan dizisi Yaban Çiçekleri'nde rol alacak olan Bige Önal'ın kış tatilinden olan bu fotoğrafını Chamonix! Notuyla paylaştı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Büşra Pekin'in 'hazırlıklar başladı' notuyla paylaştığı bu karesi çok yorum aldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Akın Akınözü'nün siyahlar içindeki bu fotoğrafı özellikle yabancı hayranlarından oldukça yorum alırken alarak kısa sürede 100 bin beğeniyi aştı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Aslıhan Malbora'nın bir defile için hazırlandığı karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Şeyma Korkmaz eşi Cüneyt Mete'nin çektiği bu karesine 'Pazar keyfi' notu düştü.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Ateş Kuşları'nın Kara'si Ali Önsöz'ün bu karesine 'Ali her zaman yakışıklıdır, gözlerimi alamıyorum.'' Gibi yorumlar yapıldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Kuruluş Osman'da rol alan Emre Bey'in Katar'dan koyduğu karesi kısa sürede 100 bin beğeni aldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in 'teşekkürler sevgiler' notlu paylaşımı sevenlerinden oldukça ilgi gördü.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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