atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

atv'nin yeni başlayacak olan dizisi Yaban Çiçekleri'nde rol alacak olan Bige Önal'ın kış tatilinden olan bu fotoğrafını Chamonix! Notuyla paylaştı.
Akın Akınözü'nün siyahlar içindeki bu fotoğrafı özellikle yabancı hayranlarından oldukça yorum alırken alarak kısa sürede 100 bin beğeniyi aştı.
Ateş Kuşları'nın Kara'si Ali Önsöz'ün bu karesine 'Ali her zaman yakışıklıdır, gözlerimi alamıyorum.'' Gibi yorumlar yapıldı.
Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in 'teşekkürler sevgiler' notlu paylaşımı sevenlerinden oldukça ilgi gördü.
Burak Çelik'in karlar içindeki bu pozuna oldukça yorum geldi. Yakışıklı oyuncunun gözleri dikkat çekti.