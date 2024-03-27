atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Yaban Çiçekleri'nin Berna'sı Büşra Pekin'in canlandırdığı karakteri için 'Yeni karakterin kendi içindeki öbür karakteri ❤️' notuyla paylaştığı karesi olumlu dönüşler aldı.
Akın Akınözü'nün paylaştığı renkli karesi kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü. Akınözü bu karesine "Before Marrakech, everything was black" notu düştü.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın beğenilen oyuncusu Burak Çelik'in paylaştığı bu kare, hayranlarından yüzlerce yorum aldı. Yabancı hayranlarından da ilgi gören oyuncunun bu karesi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
Ateş Kuşları'nın yetenekli oyuncusu İlayda Alişan'ın 'dumpppiko' notuyla paylaştığı kareleri kısa sürede 100 bin beğeni aldı.
Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert güzelliğiyle büyüledi. Güzel oyuncunun 'Heyyyy' notuyla paylaştığı karesi 120 bin beğeniye ulaştı.
Başarılı oyuncu Hande Soral'ın 'Film rulosunda kalmasın dediklerim' notu ile paylaştığı bu karesine yorum yağdı.
Mina Derman'n Paris kareleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni yüzlerce yoruma ulaşan kareler herkesi imrendirdi.