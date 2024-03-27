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  • Ben Bu Cihana Sığmazam
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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 27.03.2024, 17:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.03.2024, 17:31
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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Yaban Çiçekleri'nin Berna'sı Büşra Pekin'in canlandırdığı karakteri için 'Yeni karakterin kendi içindeki öbür karakteri ❤️' notuyla paylaştığı karesi olumlu dönüşler aldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Akın Akınözü'nün paylaştığı renkli karesi kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü. Akınözü bu karesine "Before Marrakech, everything was black" notu düştü.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Kuruluş Osman'ın oyuncularından Emre Bey'in çöl fonlu bu karesi kısa sürede 128 bin beğeniyi aştı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in #WeArePeople notuyla paylaştığı bu karesine yorum yağdı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın beğenilen oyuncusu Burak Çelik'in paylaştığı bu kare, hayranlarından yüzlerce yorum aldı. Yabancı hayranlarından da ilgi gören oyuncunun bu karesi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Ateş Kuşları'nın yetenekli oyuncusu İlayda Alişan'ın 'dumpppiko' notuyla paylaştığı kareleri kısa sürede 100 bin beğeni aldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert güzelliğiyle büyüledi. Güzel oyuncunun 'Heyyyy' notuyla paylaştığı karesi 120 bin beğeniye ulaştı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Başarılı oyuncu Hande Soral'ın 'Film rulosunda kalmasın dediklerim' notu ile paylaştığı bu karesine yorum yağdı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Mina Derman'n Paris kareleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni yüzlerce yoruma ulaşan kareler herkesi imrendirdi.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın bu karesi kısa sürede 200 bin beğeniyi aşarken takipçilerinden de 'güzel fotolar, yakışıklı abim' gibi yorumlar aldı.

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