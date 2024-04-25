atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

BBCS'nin yıldızı Oktay Kaynarca'nın son paylaştığı karesi Ramazan bayramından paylaştığı bu kare oldu. Kaynarca, bu postuna ''Her gününüz şeker tadında bayramlar gibi olsun emi …'' notu düştü.
Kuruluş Osman'ın, Osman'ı Burak Özçivit'in beyaz takımlı karesi hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bilal Yiğit Koçak'ın sokakta çektiği bu fotoğraf karesi kısa sürede hayranlarından 150 bin beğeni aldı.
Emre Bey'in kısa süre önce paylaştığı bu karesi 'hayatımda gördüğüm en yakışıklı adam', 'tam bir karizma', 'çok tatlısın Emre Bey' gibi yorumlar aldı.
İlayda Alişan'ın emoji notuyla paylaştığı karesi 90 bin beğeniyi aşarken, sevenlerinden 'bu nasıl bir güzellik', 'güzeller güzeli' gibi yorumlar aldı.