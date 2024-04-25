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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2024, 15:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2024, 15:36
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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

BBCS'nin yıldızı Oktay Kaynarca'nın son paylaştığı karesi Ramazan bayramından paylaştığı bu kare oldu. Kaynarca, bu postuna ''Her gününüz şeker tadında bayramlar gibi olsun emi …'' notu düştü.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Kuruluş Osman'ın, Osman'ı Burak Özçivit'in beyaz takımlı karesi hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

Lizge Cömert'in storysine koyduğu en son karesi...

atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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atv yıldızları sosyal medyada en son neler paylaştı?

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