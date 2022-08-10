atv'de gündüz kuşağı başlıyor

atv'nin efsaneleşen gündüz kuşağı yeni sezona 29 Ağustos'ta başlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane ve Esra Erol'da yeni sezonda da atv izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Birbirinden zorlu faili meçhul cinayetleri çözen, kayıpları bulan araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, yeni sezonda da gündemi belirlemeye hazırlanıyor.
Hafta içi her gün büyük bir merakla takip edilen programa yine kavuşmalar, cinayetler ve sürpriz olaylar damga vuracak.
"Yalnız değilsiniz" sloganıyla ekranların en başarılı arabulucusu konumunda olan başarılı sunucu Esra Erol, atv ekranında yeniden seyircisiyle buluşuyor.