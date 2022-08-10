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atv'de gündüz kuşağı başlıyor

GİRİŞ TARİHİ: 10.08.2022, 14:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.08.2022, 14:36
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atv'de gündüz kuşağı başlıyor

atv'nin efsaneleşen gündüz kuşağı yeni sezona 29 Ağustos'ta başlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane ve Esra Erol'da yeni sezonda da atv izleyicisinin karşısına çıkıyor.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

Birbirinden zorlu faili meçhul cinayetleri çözen, kayıpları bulan araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, yeni sezonda da gündemi belirlemeye hazırlanıyor.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

Hafta içi her gün büyük bir merakla takip edilen programa yine kavuşmalar, cinayetler ve sürpriz olaylar damga vuracak.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

"Yalnız değilsiniz" sloganıyla ekranların en başarılı arabulucusu konumunda olan başarılı sunucu Esra Erol, atv ekranında yeniden seyircisiyle buluşuyor.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

Esra Erol'da hayatın içinden ilginç ve farklı konularıyla ekrana geliyor.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

Mutfak Bahane, yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

atv'de gündüz kuşağı başlıyor

Sezona iddialı bir şekilde giren Mutfak Bahane, yemek tarifleri ve keyifli sohbetleriyle gündüz kuşağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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