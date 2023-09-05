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Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

GİRİŞ TARİHİ: 05.09.2023, 11:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2023, 11:32
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Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemiyle birlikte 30. Yılına da merhaba dedi!

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım filmi için 30. Yılına özel devasa bir atv logosu yaptırıldı.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

atv yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcı oldu.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak, Ateş Kuşları ve Kardeşlerim hayranlarına ilk kez yeni sezon tanıtımında merhaba dedi.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Sevilen dizilerin merakla beklenen yeni bölümleri önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı kalan bir aşk hikayesi' oyuncuları da atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Pazartesi günü izleyicisiyle buluştu.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Esra Erol'da atv ekranlarında izleyicisine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Mutfak Bahane ise geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı.

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