Bir televizyondan daha fazlası! atv 30 yaşında

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemiyle birlikte 30. Yılına da merhaba dedi!
Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.
Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım filmi için 30. Yılına özel devasa bir atv logosu yaptırıldı.
Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak, Ateş Kuşları ve Kardeşlerim hayranlarına ilk kez yeni sezon tanıtımında merhaba dedi.
Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı kalan bir aşk hikayesi' oyuncuları da atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.
Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Pazartesi günü izleyicisiyle buluştu.