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Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

GİRİŞ TARİHİ: 10.08.2023, 14:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.08.2023, 16:21
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Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Kendini atv klasikleriyle test etmeye hazır mısın?

Bu kare atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden birine ait!

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Nefes ve Tahir'in büyük aşkını yansıtan Sen Anlat Karadeniz, televizyon tarihine adını yazdıran dizilerden bir tanesi.

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Sen Anlat Karadeniz'in tüm bölümlerini bu Sen Anlat Karadeniz bölümleri sayfasından izleyebilirsiniz.

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Bir döneme damga vuran dizilerden bir tanesi de bu karede saklı.

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Oktay Kaynarca'nın farklı bir rolde karşımıza çıktığı Adanalı dizisini tek karede tanıyabildiniz mi?

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Büyük bir beğeniyle izlenen Adanalı dizisi full bölümleri ile atv.com.tr'de.

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Usta oyuncu Sinan Bengier'in Yılmaz Yerinde Durmaz karakteriyle kısa bir süreliğine de olsa bu dizi izleyenleri haftalarca kahkahaya boğdu.

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Odadaki tüm detaylarıyla hafızaya kazınan dizinin Alemin Kıralı olduğunu birçok atv izleyicisi doğru tahmin etti bile...

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Siz de o dönemde Alemin Kıralı izlemeyi kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız Alemin Kıralı tüm bölümleri ile atv.com.tr'de!

Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

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