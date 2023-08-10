Bu kare hangi efsane diziden? Kendini en sevdiğin diziyle test et!

Kendini atv klasikleriyle test etmeye hazır mısın?
Bu kare atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden birine ait!
Nefes ve Tahir'in büyük aşkını yansıtan Sen Anlat Karadeniz, televizyon tarihine adını yazdıran dizilerden bir tanesi.
Sen Anlat Karadeniz'in tüm bölümlerini bu Sen Anlat Karadeniz bölümleri sayfasından izleyebilirsiniz.
Oktay Kaynarca'nın farklı bir rolde karşımıza çıktığı Adanalı dizisini tek karede tanıyabildiniz mi?
Büyük bir beğeniyle izlenen Adanalı dizisi full bölümleri ile atv.com.tr'de.
Usta oyuncu Sinan Bengier'in Yılmaz Yerinde Durmaz karakteriyle kısa bir süreliğine de olsa bu dizi izleyenleri haftalarca kahkahaya boğdu.
Odadaki tüm detaylarıyla hafızaya kazınan dizinin Alemin Kıralı olduğunu birçok atv izleyicisi doğru tahmin etti bile...
Siz de o dönemde Alemin Kıralı izlemeyi kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız Alemin Kıralı tüm bölümleri ile atv.com.tr'de!