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atv yıldızlarının şıklık yarışı...

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2023, 15:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2023, 16:24
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atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Birbirinden iddialı yapımların yer aldığı atv'nin dizi karakterlerinin giyim tarzları da yakından takip ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı'nda büyük bir beğeniyle izlediğimiz Elif ve Fırat'ın moda tarzını mercak altına alalım.ElFır'ın tercihi gücün ve şıklığın simgesi siyah...

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Fırat karakteri koyu renk takım elbiselerini aynı tonlardaki gömleklerle kombinliyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Başarılı bir iş adamı olan Fırat, kimi zaman ise kontrast renkleri kullanıyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Elif ise siyah takımını altın kolye ve küpelerle tamamlıyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Bu sene sonbahar kış modasının en hit parçalarından olan krem rengi ceketini, açık tondaki parçalarla bütünleyen Elif, şıklığı yakalıyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Düşes elbisesisiyle göz dolduran Bir Küçük Gün Işığı'nın başka bir dikkat çeken ismi Sude, pembe tonlarını döminent renklerle kombinliyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Hırslı, ihtiraslı bir kadın olan Sude, bunu giyim tarzıyla da yansıtıyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın gözü kara karakteri Cezayir Türk'ün tarzına göz atalım.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Cezayir Türk genellikle koyu renk ceket ve trençkotlar tercih ediyor.

atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Cezayir Türk'ün vazgeçilmezi ise kurtacı parça olan uzun ceketler....

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