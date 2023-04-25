atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Birbirinden iddialı yapımların yer aldığı atv'nin dizi karakterlerinin giyim tarzları da yakından takip ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı'nda büyük bir beğeniyle izlediğimiz Elif ve Fırat'ın moda tarzını mercak altına alalım.ElFır'ın tercihi gücün ve şıklığın simgesi siyah...