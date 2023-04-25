atv yıldızlarının şıklık yarışı...

Birbirinden iddialı yapımların yer aldığı atv'nin dizi karakterlerinin giyim tarzları da yakından takip ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı'nda büyük bir beğeniyle izlediğimiz Elif ve Fırat'ın moda tarzını mercak altına alalım.ElFır'ın tercihi gücün ve şıklığın simgesi siyah...
Bu sene sonbahar kış modasının en hit parçalarından olan krem rengi ceketini, açık tondaki parçalarla bütünleyen Elif, şıklığı yakalıyor.
Düşes elbisesisiyle göz dolduran Bir Küçük Gün Işığı'nın başka bir dikkat çeken ismi Sude, pembe tonlarını döminent renklerle kombinliyor.