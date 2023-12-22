ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
 11

BİLDİRİMLER

  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 3. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
DİĞER GALERİ

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 15:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 16:45
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Türkiye Süper Kupa tarihinin ve oynanacağı yerin açıklamasıyla birlikte heyecan arttı. İki ezeli rakip Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ya karşılaşacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maç atv'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Büyük karşılaşma 29 Aralık Cuma saat 20.45'de başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Final maçı atv ekranından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 39 Aralık Cuma saat 20.45'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

"Maçın hakemi kim? İki ezeli rakibin ilk 11'leri kim?" soruları ise henüz yanıt bulmadı.

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te canlı yayınla atv'de!

Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Son dönemde futbola yaptığı yatırımla iddiasını gösteren Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için de yoğun çaba gösteriyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN