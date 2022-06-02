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Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

GİRİŞ TARİHİ: 02.06.2022, 18:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.06.2022, 18:59
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Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Her gün birbirinden özel dizileri, gündüz programlarını, haber bültenlerini ve daha fazlasını izleyicisiyle buluşturan atv'de bugün neler var? İşte atv'nin 3 Haziran 2022 yayın akışı...

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

07.00 - Kahvaltı Haberleri

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Günün ilk saatlerinde en sıcak gündemi kahvaltı sofranıza taşıyan Kahvaltı Haberleri, önemli haberleri atv ekranlarına taşıyor.

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

08.30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Yeni Bölüm)

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Hafta içi her sabah 10.00'da atv ekranına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, birbirinden ilginç konuları gündeme taşıyor.

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

13.00 - atv Gün Ortası

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Günün ortasında gündemi kaçırmak istemeyenler atv'de buluşuyor. atv Gün Ortası haber bülteni, Türkiye'nin yoğun gündemini ekrana taşıyor.

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane (Yeni Bölüm)

Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Ekranların güleryüzlü ve neşeli programcısı Zahide Yetiş, "Mutfak Bahane" diyerek evlerinize konuk oluyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de çiftler, her hafta büyük ödülün sahibi olmak için yarışıyor.

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