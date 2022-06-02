Günün TV ekranı! atv'de neler var? İşte atv yayın akışı...

Her gün birbirinden özel dizileri, gündüz programlarını, haber bültenlerini ve daha fazlasını izleyicisiyle buluşturan atv'de bugün neler var? İşte atv'nin 3 Haziran 2022 yayın akışı...
Günün ilk saatlerinde en sıcak gündemi kahvaltı sofranıza taşıyan Kahvaltı Haberleri, önemli haberleri atv ekranlarına taşıyor.
Hafta içi her sabah 10.00'da atv ekranına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, birbirinden ilginç konuları gündeme taşıyor.
Günün ortasında gündemi kaçırmak istemeyenler atv'de buluşuyor. atv Gün Ortası haber bülteni, Türkiye'nin yoğun gündemini ekrana taşıyor.