Rekor bağış, rekor izlenme

Ziraat Bankası 20 Milyar TL, Vakıfbank 12 Milyar TL, Halkbank 7 Milyar TL, Kalyon Holding 950 Milyon TL, Turkcell 3,5 Milyar TL, Türk Telekom 2 Milyar TL, Türkiye Sigorta 2 Milyar TL, Cengiz Holding 2,5 Milyar TL, TMSF 2 Milyar TL, Ahlatçı Holding 10 milyon TL, Filli Boya 10 milyon 250 bin TL, Hak İş 10 milyon TL, MemurSen 10 Milyon TL, Demirören Holding 50 Milyon TL, Artaş Grubu 20 Milyon TL TCMB 30 Milyar TL, Baykar Teknoloji 2 Milyar TL, THY 2 Milyar TL, ETİ 10 Milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 Milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Alshaya Group 10 Milyon TL, Erdal Alkış 180 Milyon TL, Özdilek 20 Milyon TL, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL, Boyner Grup daha önce gerçekleştirdikleriyle 50 Milyon TL, Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL, Doğuş Holding 1 Milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL, Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Tansu Çiller 1 Milyon TL, Acun Ilıcalı 5 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL