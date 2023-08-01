Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Yıllardır en iyi yerli dizileri izleyecisine ulaştıran atv, sezona çok iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in yer alacağı Safir'de hangi oyuncular rol alacak? Safir dizisi ne zaman başlayacak?
İlhan Şen - Ateş
Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sevmek Zamanı gibi dizilerde atv izleyicisinin karşısına çıkan İlhan Şen, Safir'de Ateş karakterine hayat verecek.
Burak Berkay Akgül - Yaman
atv izleyicisinin Destan dizisiyle yakından tanıdığı Burak Berkay Akgül, Safir'de Yaman karakterini canlandıracak.
Can Bartu Arslan - Okan
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Hakim gibi ekranların sevilen dizilerinde rol alan Can Bartu Arslan, Safir'de Okan karakteriyle yer alacak.
İpek Tuzcuoğlu - Gülfem
Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Asmalı Konak'tan sonra bir kez daha Kapadokya'da çekilen bir dizide yer alacak. İpek Tuzcuoğlu'nun Safir'deki karakteri ise Gülfem olacak.
Müfit Kayacan - Ömer
Birçok önemli yapımda yer alan Müfik Kayacan, Safir dizisinde Ömer karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.
Nur Yazar - Cemile
Oyunculuk hayatına Aşka Sürgün'le başlayan başarılı oyuncu, atv ekranlarında Aşk ve Mavi ile Maraşlı dizileride rol aldı. Nur Yazar, Safir dizisinde ise Cemile olarak ekranda yer alacak.
Gizem Sevim - Aleyna
Son dönemin gözde isimlerinden olan Gizem Sevim, Aleyna karakteriyle Safir izleyicisinin karşısına çıkacak.