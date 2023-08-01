Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Yıllardır en iyi yerli dizileri izleyecisine ulaştıran atv, sezona çok iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in yer alacağı Safir'de hangi oyuncular rol alacak? Safir dizisi ne zaman başlayacak?