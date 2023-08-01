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Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2023, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2023, 17:21
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Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Yıllardır en iyi yerli dizileri izleyecisine ulaştıran atv, sezona çok iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in yer alacağı Safir'de hangi oyuncular rol alacak? Safir dizisi ne zaman başlayacak?

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Özge Yağız - Feraye

Ünlü oyuncu Özge Yağız, Feraye rolüyle Safir izleyicisinin karşısına çıkacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

İlhan Şen - Ateş

Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sevmek Zamanı gibi dizilerde atv izleyicisinin karşısına çıkan İlhan Şen, Safir'de Ateş karakterine hayat verecek.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Burak Berkay Akgül - Yaman

atv izleyicisinin Destan dizisiyle yakından tanıdığı Burak Berkay Akgül, Safir'de Yaman karakterini canlandıracak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Can Bartu Arslan - Okan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Hakim gibi ekranların sevilen dizilerinde rol alan Can Bartu Arslan, Safir'de Okan karakteriyle yer alacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

İpek Tuzcuoğlu - Gülfem

Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Asmalı Konak'tan sonra bir kez daha Kapadokya'da çekilen bir dizide yer alacak. İpek Tuzcuoğlu'nun Safir'deki karakteri ise Gülfem olacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Müfit Kayacan - Ömer

Birçok önemli yapımda yer alan Müfik Kayacan, Safir dizisinde Ömer karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Nur Yazar - Cemile

Oyunculuk hayatına Aşka Sürgün'le başlayan başarılı oyuncu, atv ekranlarında Aşk ve Mavi ile Maraşlı dizileride rol aldı. Nur Yazar, Safir dizisinde ise Cemile olarak ekranda yer alacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Gizem Sevim - Aleyna

Son dönemin gözde isimlerinden olan Gizem Sevim, Aleyna karakteriyle Safir izleyicisinin karşısına çıkacak.

Safir dizisi kadrosu, oyuncuları ve konusu...

Serdar Bordanacı - Muhsin

Birçok fenomen dizide yer alan başarılı oyuncu Serdar Bordanacı, Muhsin rolüyle Safir'de yer alacak.

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