Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananını karşı karşıya getiren Süper Kupa'da bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek olan derbi mücadelesinin ne zaman oynanacağı henüz kesinlik kazanmazken son 10 yılın Süper Kupa mücadelelerini sizler için derledik. Süper Kupa'yı en son hangi takım kazandı? Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa'da en son ne zaman karşılaştı? İşte Süper Kupa'ya dair tüm detaylar...