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Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

GİRİŞ TARİHİ: 07.08.2023, 17:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.08.2023, 17:51
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Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananını karşı karşıya getiren Süper Kupa'da bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek olan derbi mücadelesinin ne zaman oynanacağı henüz kesinlik kazanmazken son 10 yılın Süper Kupa mücadelelerini sizler için derledik. Süper Kupa'yı en son hangi takım kazandı? Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa'da en son ne zaman karşılaştı? İşte Süper Kupa'ya dair tüm detaylar...

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

2013 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı nefesleri kesti. Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Uzatma dakikalarında Drogba'nın kafasıyla golü bulan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Bir yıl sonra Süper Kupa Finali'nin adı yeniden Fenerbahçe - Galatasaray oldu. Manisa'da oynanan maçın 90 dakikası yine 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara kalan maçta bu kez gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda devirerek kupayı müzesine götürdü.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

2015 yılında kupayı müzesine götüren takım ise Galatasaray oldu. Galatasaray, rakibi Bursaspor'u 1-0 ile geçmeyi başardı.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Galatasaray'ın golünü 21. dakikada Yasin Öztekin attı.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Sarı kırmızılı oyuncular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

120 dakikada düğüm çözülmezken kupada şampiyonu penaltı vuruşları belirledi. Galatasaray, Beşiktaş'ı penaltılar sonucu mağlup ederek kupaya uzandı. Süper Kupa'da bir sonraki yılın heyecanı ise Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşandı. 90 dakikanın golsüz eşitlikle sonuçlandığı maçın uzatma dakikalarında iki takımın karşılıklı golleri geldi.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

2017 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Süper Kupa Finali'nde bu kez Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yine umduğunu bulamadı. Konyaspor, güçlü rakibini 90 dakikanın sonunda 2-1 yenerek kupayı kazandı.

Son 10 yılın Süper Kupa maçları! 2023 Süper Kupa ne zaman?

Galatasaray ile Akhisarspor'u karşı karşıya getiren Süper Kupa Finali de unutulmazlar arasına girdi.

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