Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Eşsiz aksiyon sahneleriyle Türk Sinema Tarihine damga vuran Adanış Kutsal Kavga, İstanbul'un Fethi'nin akabinde, yarısı soylu olan Julius Ailesi'nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor.
Julius Ailesi'nin stratejik hamlelerine karşı Fatih Sultan Mehmet Han'ın görevlendirdiği soylu Adanmışlar, emaneti olan bu haritayı canları pahasına son nefeslerine kadar koruyabilmek için and etmişler.
Mukaddes haritanın tamamına ulaşıldığında yüzyılar boyunca saklı kalan kadim bir sırrın açığa çıkması tüm dünyayı etileyecek.
Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Serdar Deniz (Theodor Julius) Julius Ailesi'nin varisi ve yöneticisidir. "Haritayı bana verirsen seni yaşatırım..."
Yüzyıllardır Adanmışlar'ın peşine düşen Julius, en sonunda onlardan biz iz yakalar ve savaşa son verebilmek için stratejik bir teklif sunar. Ancak son Adanmış Gölgesiz'in (Baki İlhan) kardeşi İlhan Haşimoğlu'nun (İsmail Filiz) yüzleştiği bu gerçeğe karşı tepkisi nettir: "Tıpkı bu şehir gibi harita da artık bizimdir!"
Theodor Julius'un teklifini reddeden İlhan artık haritayı ağabeyinin bir emaneti olarak bilir ve kadim sırra sahip çıkman için canını ve ailesini tehlikenin içinde bulacaktır.
İlhan'ın en büyük destekçisi ve eskimeyen aşkı Cemre Haznedar (Esra Bilgiç), geçmişte İlhan ile yaşadıklarını bir kenaraya bırakıp kadim sırrın peşine düşen Julius ailesine karşı duracaktır.
Her şeyin merkezinde olan aslında Gölgesiz'e (Baki İlhan) yapılan bir baskın sonucunda ele geçirilen bilgiler, Julius ailesini İlhan ile yüzleştirir. "Ben bunun için gençliğimi harcadım! Bu bildiğim her şeyden daha kıymetli"
İlhan'ın eksi polis geçmişi ve Hankando dövüş sanatları ustalığı, bu kutlu yolculukta en büyük silahıdır...