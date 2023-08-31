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Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

GİRİŞ TARİHİ: 31.08.2023, 00:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.08.2023, 01:46
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Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Eşsiz aksiyon sahneleriyle Türk Sinema Tarihine damga vuran Adanış Kutsal Kavga, İstanbul'un Fethi'nin akabinde, yarısı soylu olan Julius Ailesi'nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor.

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Julius Ailesi'nin stratejik hamlelerine karşı Fatih Sultan Mehmet Han'ın görevlendirdiği soylu Adanmışlar, emaneti olan bu haritayı canları pahasına son nefeslerine kadar koruyabilmek için and etmişler.

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Mukaddes haritanın tamamına ulaşıldığında yüzyılar boyunca saklı kalan kadim bir sırrın açığa çıkması tüm dünyayı etileyecek.

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Serdar Deniz (Theodor Julius) Julius Ailesi'nin varisi ve yöneticisidir. "Haritayı bana verirsen seni yaşatırım..."

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Yüzyıllardır Adanmışlar'ın peşine düşen Julius, en sonunda onlardan biz iz yakalar ve savaşa son verebilmek için stratejik bir teklif sunar. Ancak son Adanmış Gölgesiz'in (Baki İlhan) kardeşi İlhan Haşimoğlu'nun (İsmail Filiz) yüzleştiği bu gerçeğe karşı tepkisi nettir: "Tıpkı bu şehir gibi harita da artık bizimdir!"

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Theodor Julius'un teklifini reddeden İlhan artık haritayı ağabeyinin bir emaneti olarak bilir ve kadim sırra sahip çıkman için canını ve ailesini tehlikenin içinde bulacaktır.

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

İlhan'ın en büyük destekçisi ve eskimeyen aşkı Cemre Haznedar (Esra Bilgiç), geçmişte İlhan ile yaşadıklarını bir kenaraya bırakıp kadim sırrın peşine düşen Julius ailesine karşı duracaktır.

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Her şeyin merkezinde olan aslında Gölgesiz'e (Baki İlhan) yapılan bir baskın sonucunda ele geçirilen bilgiler, Julius ailesini İlhan ile yüzleştirir. "Ben bunun için gençliğimi harcadım! Bu bildiğim her şeyden daha kıymetli"

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

İlhan'ın eksi polis geçmişi ve Hankando dövüş sanatları ustalığı, bu kutlu yolculukta en büyük silahıdır...

Sonsuz bir aksiyon! Adanış: Kutsal Kavga

Theodor Julius'un kibri gözünü kör etse de İlhan'ı hafife almaması gerektiğini zamanla öğrenecektir...

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