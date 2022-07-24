Trabzonspor ile Sivasspor'un Süper Kupa heyecanı atv'de!

Trabzonspor transfer döneminde kadrosunu Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Trezeguet gibi önemli isimlerle güçlendirirken yeni transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo mavili ekipte Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması ise en büyük sürprizlerden oldu.