Trabzonspor ile Sivasspor'un Süper Kupa heyecanı atv'de!

Futbolda yeni sezonun heyecanı yaklaşırken 2021 - 2022 sezonunun Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu, kozlarını Turkcell Süper Kupa'da paylaşacak. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında nefes kesecek mücadele 30 Temmuz Salı akşamı 20.45'te atv'den canlı yayınlanacak.
Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ve D.G. Sivasspor, yeni sezona kupa ile başlamak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın ardından sezonunun en büyük kupası sahibi bulacak.
Geçtiğimiz sezonu kupayla kapatan iki başarılı ekip, kadrosunu transflerle güçlendirdi. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 2022 - 2023 sezonuna hazırlanırken Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Tecrübeli Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Fırtına, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor.
Sivasspor'da 4 sezondur önemli başarılar yakalayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2022 - 2023 sezonunda da takımın başında yer alıyor.
Trabzonspor transfer döneminde kadrosunu Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Trezeguet gibi önemli isimlerle güçlendirirken yeni transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo mavili ekipte Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması ise en büyük sürprizlerden oldu.
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu D.G Sivasspor'da da transfer hareketliliği devam ediyor. Fayçal Fajr ve Ahmet Oğuz gibi iki ilk 11 oyuncusunu kaybeden Sivasspor, Polonyalı golcü Karol Angielski'yi kadrosuna dahil etti.