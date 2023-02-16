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Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

GİRİŞ TARİHİ: 16.02.2023, 13:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.02.2023, 16:28
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Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için Çarşamba 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Ortak yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşti.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

AFAD ve Kızılay aracılığıyla yapılan yardımlar, yüreklere su serpti. Deprem felaketini yaşayan Türkiye, ortak canlı yayında kenetlendi.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak yayına telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz yüce gönüllüğünü bir kez daha gösterecektir" dedi.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınında ilk bağış Zirve Holding - Turkuvaz Medya'dan geldi. Grup, 700 milyon TL bağış yaptı.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

atv'nin sevilen programcılarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 200 bin TL'lik destekte bulundu.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Herkes tek yürek oldu. Esra Erol, "atv Turkuvaz Medya Güvenlik Birimi'nin 50 bin TL'lik bir yardım yaptığını açıkladı.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Yardım kampanyasında toplanan rakam ilk iki saat içinde 100 milyarı aştı.

Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu.

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