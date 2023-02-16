Türkiye Tek yürek oldu. Gönüllerin bir olduğu gecede bağış yapmak için nasıl yarışıldı?

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için Çarşamba 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı.
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.
Ortak yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşti.
AFAD ve Kızılay aracılığıyla yapılan yardımlar, yüreklere su serpti. Deprem felaketini yaşayan Türkiye, ortak canlı yayında kenetlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak yayına telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz yüce gönüllüğünü bir kez daha gösterecektir" dedi.
Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınında ilk bağış Zirve Holding - Turkuvaz Medya'dan geldi. Grup, 700 milyon TL bağış yaptı.
Herkes tek yürek oldu. Esra Erol, "atv Turkuvaz Medya Güvenlik Birimi'nin 50 bin TL'lik bir yardım yaptığını açıkladı.