Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyasına bağışlar yağdı…

Skechers Türkiye 5 Milyon TL, FLO Mağazacılık 5 Milyon TL, SDF Grup 5 Milyon TL, Serdar Adalı 15 Milyon TL, Bilal Nadirkök 1 Milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 Milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 Milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 Milyon TL, Galateks Elazığ 5 Milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3,300,000 TL, Vakıf Katılım 1 Milyar TL, Halil İbrahim Demirhan 60 Milyon TL, Trendyol 100 Milyon TL, POLL Production 2 Milyon TL, İpekyol 5 Milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL,Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 Milyon TL, MBM İnşaat 2 Milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Çilek Konsept 2 Milyon TL, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Alagöz Holding 30 Milyon TL, Akmercan Holding 30 Milyon TL, Dinç Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Tudors 1 Milyon TL, Astaş Holding 10 Milyon TL, Papara 25 milyon TL, Arda Güler 6 Milyon TL, Ahmet Türkoğlu 10 Milyon TL, Haluk Görgün 10 Milyon TL, BMD 7 Milyon TL, Nihat Hatipoğlu 200 bin TL, Ferdi Temür 2 Milyon TL, Seyfettin Selim 2 Milyon TL, Selim Öztürk 2 milyon TL