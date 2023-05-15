Vermem Seni Ellere kadrosu belli oldu! Vermem Seni Ellere oyuncuları kim, konusu ne?

Cihat Tamer - Ekranların en deneyimli isimlerinden olan Cihat Tamer, Vermem Seni Ellere ile bir kez daha atv izleyicisinin karşısına çıkacak. Efsane dizi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı unutulmaz karakterle akıllarda yer eden tecrübeli oyuncu, onlarca dizi ve filmde muhteşem performanslar sergiledi.