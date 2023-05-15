Vermem Seni Ellere kadrosu belli oldu!

Dizi atv'de izlenir sloganıyla en iyi yerli dizileri atv izleyicisiyle buluşturan atv'de yepyeni bir yapımın heyecanı başlıyor. Usta oyuncuları ve genç isimleri bir araya getiren Vermem Seni Ellere dizisi yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral'in yer alacağı dizide birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Çekimleri Ordu'da yapılacak olan dizinin yaz ayları boyunca ekran Karadeniz havası estirmesi bekleniyor. Vermem Seni Ellere dizisi kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte yanıtı...
Emre Bey - Son dönemin başarılı oyuncularından Emre Bey, Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen oldukça deneyimli olan Emre Bey, atv ekranında boy göstermeye hazırlanıyor.
Buse Meral - Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Buse Meral, Vermem Seni Ellere dizisinde Emre Bey'in partneri oldu. Yıldız isim, Ordu'da geçen dizide Zeliş karakterini canlandıracak.
Fatih Al - Ekranların deneyimli oyuncularından Fatih Al da Vermem Seni Ellere kadrosunda yer aldı. atv ekranında Adı Sevgi dizisinden hatırlanan başarılı oyuncu, bu kez Vermem Seni Ellere ile izleyicinin karşısına çıkacak.
Filiz Ahmet - Üsküp doğumlu ünlü oyuncu Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosunda yer aldı. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, Elveda Rumeli dizisindeki rolüyle akıllara kazınmıştı.
Cihat Tamer - Ekranların en deneyimli isimlerinden olan Cihat Tamer, Vermem Seni Ellere ile bir kez daha atv izleyicisinin karşısına çıkacak. Efsane dizi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı unutulmaz karakterle akıllarda yer eden tecrübeli oyuncu, onlarca dizi ve filmde muhteşem performanslar sergiledi.