Yeni bir efsane geliyor: Safir

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv, muhteşem yapımlarıyla 7'den 70'e herkesi televizyona kilitliyor. Çok yakında atv'de başlayacak olan Safir dizisinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekileceğinin açıklanmasıyla birlikte akıllara Kapadokya'da çekilen efsane diziler geldi.
Yayınlandığı dönemlerde televizyon dünyasına damga vuran Asmalı Konak, Hayat Devam Ediyor, Maria ile Mustafa gibi dizilerin çekildiği Kapadokya'da çekilecek olan Safir de hikayesiyle efsane bir dizi olmaya aday.
2002-2003 yılları arasında atv'de yayınlanan ve soluksuz izlenen Asmalı Konak, televizyon dünyasına damga vuran işlerden biri olmuştu.
Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, İpek Tuzcuoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren Asmalı Konak, aylarca reyting listelerinin zirvesinden inmemişti.
İstanbullu bürokrat bir ailenin New York'ta sanat eğitimi alan kızı Bahar ile Kapadokya'nın geleneklerine uygun büyüyen Seymen'in hikayesi herkesi ekrana kilitlemişti.
Asmalı Konak adlı bir konakta geçen hikaye muhteşem hikayesinin yanı sıra aşk ve çekişme dolu senaryosuyla beğeni toplamıştı.
Yayınlandığı günlerde her yerde adından söz ettiren Asmalı Konak için dizinin çekildiği Ürgüp'te bir anıt yapıldı.
Böylece Asmalı Konak hikayesi 54 bölümlük unutulmaz bir macera olarak geride kalırken 1 kez de sinemada yayınlandı.