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Yeni bir efsane geliyor: Safir

GİRİŞ TARİHİ: 09.08.2023, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2023, 16:17
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Yeni bir efsane geliyor: Safir

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv, muhteşem yapımlarıyla 7'den 70'e herkesi televizyona kilitliyor. Çok yakında atv'de başlayacak olan Safir dizisinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekileceğinin açıklanmasıyla birlikte akıllara Kapadokya'da çekilen efsane diziler geldi.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Yayınlandığı dönemlerde televizyon dünyasına damga vuran Asmalı Konak, Hayat Devam Ediyor, Maria ile Mustafa gibi dizilerin çekildiği Kapadokya'da çekilecek olan Safir de hikayesiyle efsane bir dizi olmaya aday.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

2002-2003 yılları arasında atv'de yayınlanan ve soluksuz izlenen Asmalı Konak, televizyon dünyasına damga vuran işlerden biri olmuştu.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, İpek Tuzcuoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren Asmalı Konak, aylarca reyting listelerinin zirvesinden inmemişti.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

İstanbullu bürokrat bir ailenin New York'ta sanat eğitimi alan kızı Bahar ile Kapadokya'nın geleneklerine uygun büyüyen Seymen'in hikayesi herkesi ekrana kilitlemişti.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Asmalı Konak adlı bir konakta geçen hikaye muhteşem hikayesinin yanı sıra aşk ve çekişme dolu senaryosuyla beğeni toplamıştı.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Yayınlandığı günlerde her yerde adından söz ettiren Asmalı Konak için dizinin çekildiği Ürgüp'te bir anıt yapıldı.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Dizinin finalinin ardından 2003 yılında, Asmalı Konak: Hayat filmi vizyona girdi.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Böylece Asmalı Konak hikayesi 54 bölümlük unutulmaz bir macera olarak geride kalırken 1 kez de sinemada yayınlandı.

Yeni bir efsane geliyor: Safir

Asmalı Konak'ın ardından Ürgüp'te çekilen bir diğer dizi ise Hayat Devam Ediyor oldu.

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